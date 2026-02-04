T.C. GİRESUN 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: Giresun, Merkez, Sayca köyü, 215 ada 52 parsel; fındık bahçesi niteliğinde; Taşınmaz üzerinde bodrum ve zemin kattan oluşan, mesken olarak kullanılan 100,52 m2 dubleks ev, 17,50 m2 müştemilat olarak kullanılan 1 katlı merek, 12,00 m2 müştemilat olarak kullanılan 2 katlı merek, 30,00 m2 teras olarak kullanılan yapı bulunmaktadır. Yüzölçümü : 7.676,30 m2 İmar Durumu: Köy yerleşik alan sınırları içerisinde, plansız alanlar imar yönetmeliğinin ilgili maddesi doğrultusunda ifraz ve yapılaşma şartlarına tabidir. Kıymeti: 5.996.480,55 TL KDV Oranı: Arsa %10, 2 katlı dubleks mesken %10, merek %20, merek %20, teras %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 14:40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 14:40

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 14:40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 14:40

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.