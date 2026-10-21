T.C. GİRESUN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ABDULLAH - gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu 1. (birinci kez) ilanen tebliğ olunur.



GAİP TC KİMLİK NO : 38200393356

ADI SOYADI : ABDULLAH -

BABA ADI : OSMAN

ANA ADI : HATİCE

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1881

DOĞUM YERİ : BOZTEKKE

İKAMETGAH ADRESİ : -