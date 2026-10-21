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T.C. GİRESUN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

22-10-2026 00.00
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İ L A N

 

T.C. GİRESUN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

 

Sayı : 2026/944 Esas 

18.10.2026

 

Konu : Abdullah -

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ABDULLAH - gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu 1. (birinci kez) ilanen tebliğ olunur.


GAİP TC KİMLİK NO : 38200393356
ADI SOYADI : ABDULLAH -
BABA ADI : OSMAN
ANA ADI : HATİCE
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1881
DOĞUM YERİ : BOZTEKKE
İKAMETGAH ADRESİ : -

#İlangovtr Basın no ILN02574955