T.C. GÖLBAŞI (ADIYAMAN) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Ülkü POLAT tarafından mahkememizde açılan Tanıma ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davalı Mehmet POLAT (T.C: 107*****012, Ahmet oğlu 1981 doğumlu) Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize ve UYAP adres sorgulama sonucu ulaşılan adresinize gerekçeli karar evrakı davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM :1-Davanın KABULÜ ile, Adıyaman İli, Gölbaşı/Adıyaman İlçesi, Balkar Mahallesi/köyü, Cilt No:**, Hane No:**, BSN:**'de nüfusa kayıtlı, Nuri ve *******'dan olma Gölbaşı/Adıyaman **/**/1993 doğumlu 201*****504 T.C Kimlik Numaralı Davacı ÜLKÜ POLAT ile aynı yer BSN:**'da nüfusa kayıtlı, Ahmet ve *******'dan olma Gölbaşı **/**/1981 doğumlu, 107*****012 T.C Kimlik Nolu davalı MEHMET POLAT'ın BOŞANMALARINA ilişkin Girne Aile Mahkemesinin Dava No 50/2025 dava numaralı kararı ile 26/03/2025 kesinleşme tarihli kararının TANINMASINA VE TENFİZİNE,

İki haftalık yasal süre içinde mahkememize veya bir başka bir yer mahkemesine verilecek dilekçe ile istinaf yolu açık olmak üzere 10/09/2025 tarihinde karar verilmiş olup, gerekçeli karar evrakının gazete ile ilan edilmesi ve tebliğ edilmesine karar verilmiş olup, HMK'nın 127. maddesine göre Gerekçeli karar evrakı Mehmet POLAT'a işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf edilmediği takdirde dosyanın kesinleşeceği tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.