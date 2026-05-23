T.C. GÖLBAŞI (ADIYAMAN) SULH HUKUK MAHKEMESİ
2. İ L A N
22.05.2026
Sayı: 2025/620 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MEHMET UĞUR gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 22.05.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 19453175432
ADI SOYADI : MEHMET UĞUR
BABA ADI : MEHMET
ANA ADI : EMİNE
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1945
DOĞUM YERİ : PAZARCIK
İKAMETGAH ADRESİ : Mimar Sinan Mah. Demokrasi Cad. No: 2/1 İç Kapı No: 4 Gölbaşı/Adıyaman/ ADIYAMAN
