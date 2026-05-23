T.C. GÖLBAŞI (ADIYAMAN) SULH HUKUK MAHKEMESİ

2. İ L A N

 

22.05.2026

Sayı: 2025/620 Esas 

 

 

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

 

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MEHMET UĞUR gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 22.05.2026

 

GAİP

TC KİMLİK NO : 19453175432

ADI SOYADI : MEHMET UĞUR

BABA ADI : MEHMET

ANA ADI : EMİNE

DOĞUM TARİHİ : 01/01/1945

DOĞUM YERİ : PAZARCIK

İKAMETGAH ADRESİ : Mimar Sinan Mah. Demokrasi Cad. No: 2/1 İç Kapı No: 4 Gölbaşı/Adıyaman/ ADIYAMAN

#İlangovtr Basın no ILN02477326