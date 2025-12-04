T.C. GÖLBAŞI (ANKARA) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALILAR:

1- GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI (ANKARA)

2- MALİYE HAZİNESİ

3- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

''Davacı RECAİ CAN ; Dava konusu Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Gerder Mahallesinde bulunan tapuda kayıtlı olmayan ve tescili istenilen alanın; A,B,C nolu alanların Kuzeyinde Eski: 43 parsel Yeni: 122588 ada 2 nolu kadastro parsel ve taşlık (tescil harici) alan ve Güneyinde ve Doğusunda Eski: 31 Yeni: 122588 ada 12 polu parsel ve Batısında 122588 ada 20 nolu parsel adına kayıtlıdır. Tapu kaydı oluşturularak davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesini talep edildiği, taşınmazın harca esas değerinin 6.131.548,50 TL olacağına dair rapor sunulduğu iş bu taşınmazda hak sahibi olduğunu iddia eden kişilerin ilandan başlayarak 3 ay içerisinde Mahkememize başvurmaları aksi durumda talep eden kişi, adına tescil edilebileceği hususu ihtar ve tebliğ olunur ,'' iş bu ilan metninin TMK 713/5 maddesi uyarınca ilan olunur.