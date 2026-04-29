T.C. GÖLBAŞI (ANKARA) 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında;

Dava dilekçesinde özetle; dava konusu taşınmazlardaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamamıştır.

Durusma Günü: 09/06/2026 günü saat: 09:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 27/04/2026