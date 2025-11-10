Resmi İlanlar

T.C. GÖLBAŞI(ADIYAMAN) (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

11-11-2025 00.00

Sayı: 2025/1 Tereke Satış 07/11/2025

Konu: Tasfiye Açılma İlanı

 

 

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA DAİR İLAN

 

MAHKEMESİ: Gölbaşı (Adıyaman) Sulh Hukuk Mahkemesinin 27/09/2025 tarih ve 2025/3 Tereke Esas, 2025/5 Tereke Karar sayılı Terekenin İflas Hükümlerine göre tasfiyesine ilişkin karar

 

MİRAS BIRAKAN: Halis TOYDAŞ T.C. : 23260050110 (Mehmet ve Fatma oğlu 26/10/1976 D.lu)

 

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı mirasbırakan hakkında yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası ile Memurluğumuzda başlamıştır.

İİK’nun 166. maddesi gereğince ilan ve tebliğ olunur.

 

#İlangovtr Basın no ILN02330138