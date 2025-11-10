T.C. GÖLBAŞI(ADIYAMAN) (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

MAHKEMESİ: Gölbaşı (Adıyaman) Sulh Hukuk Mahkemesinin 27/09/2025 tarih ve 2025/3 Tereke Esas, 2025/5 Tereke Karar sayılı Terekenin İflas Hükümlerine göre tasfiyesine ilişkin karar

MİRAS BIRAKAN: Halis TOYDAŞ T.C. : 23260050110 (Mehmet ve Fatma oğlu 26/10/1976 D.lu)

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı mirasbırakan hakkında yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası ile Memurluğumuzda başlamıştır.

İİK’nun 166. maddesi gereğince ilan ve tebliğ olunur.