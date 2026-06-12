T.C. GÖLCÜK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacılar tarafından aleyhinize açılan tazminat (tapunun haksız ele geçirilmesi nedenli), orman (hazine veya idarece açılan tapu iptal istemli) davalarının yapılan yargılamasında;

Tüm aramalara rağmen adresiniz tespit edilememiş ve adresiniz meçhul kabul edilerek, dava dilekçesi, tensip tutanağı, gerekçeli karar, bilirkişi raporları ve duruşma gününün Türkiye genelinde yayınlanan bir gazetede ilan suretiyle yapılmasına karar verilmiştir.

Gölcük 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin birleşen 2026/45 Esas sayılı dosyasında davacı Orman İdaresi vekili Kocaeli ili, Gölcük ilçesi, İhsaniye Mah. 877 ada, 22 parsel sayılı taşınmazın tamamının davalılar adına bulunan tapu kaydını iptali ile taşınmazın devlet ormanı vasfıyla Maliye Hazinesi adına tapuya kayıt ve tescili talebini talep etmiştir. Yine mahkememizin 2025/378 Esas sayılı işbu dosyasında Kocaeli İli, Gölcük İlçesi, İhsaniye Köyü Mahallesi, Yardibi Mevkisinde kain 877 ada 22 parsel numaralı taşınmaz kaydında bulunan kısmi orman şerhi nedeniyle HMK'nın 107.maddesi gereğince dava değerini arttırmak kaydı ile şimdilik her bir davacı adına 100,00 TL'şer maddi tazminatın davacı müvekkillere ayrı ayrı ödenmesini, Kocaeli İli, Gölcük İlçesi, İhsaniye Köyü Mahallesi, Yardibi Tarla Mevkisinde kain 877 ada 22 parsel numaralı taşınmazın paylı mülkiyette hissedar olan davacılara ait tapu kaydının ayrı ayrı iptali ile davalı Hazine ve Maliye Bakanlığı adına orman vasfı ile tapuya tescilini talep etmişlerdir. Anılan davanın duruşması 01/07/2026 günü saat: 10:40'da yapılacaktır. duruşmaya katılmadığınız ve kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz taktirde yokluğunuzda duruşmaya devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz İHTAR OLUNUR. Bu itibarla; HMK'nun 127.maddesi gereğince dava dilekçesi, tensip tutanağı, gerekçeli karar, bilirkişi raporlarının ilan yoluyla tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde cevap verebileceğiniz, HMK'nun 117.maddesi gereğince varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, bu süre içinde cevap vermediğiniz takdirde bir daha ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve HMK'nun 128. maddesi gereğince dava dilekçesi, tensip tutanağı, gerekçeli karar, bilirkişi raporlarında ileri sürülen vakıaların tümünü inkâr etmiş sayılacağınız, ayrıca HMK'nun 131.maddesi gereğince cevap dilekçesinin verilmesinden sonra cevap süresi dolmamış olsa bile ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz, ayrıca belirtilen gün ve saatte HMK'nun 139. maddesi uyarınca sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve duruşmaya katılan tarafın sizin muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği dava dilekçesi, tensip tutanağı, gerekçeli karar, bilirkişi raporları ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.