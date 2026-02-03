T.C. GÖLCÜK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/53 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, İHSANİYE Mahalle/Köy, 314 Ada, 4 Parsel, 582,56 m2 Arsa Üzerinde İki Katlı ve Bir Katlı Olmak Üzere İki Adet Yapı Bulunan Ev Ve Arsası Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi İhsaniye Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 582,56 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı Gölcük Belediyesinin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam: 3 Kat, TAKS= 0.35 ve KAKS= 1.05 olmak üzere Konut Alanında kalmaktadır

Kıymeti : 5.950.830,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 11:37

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 11:37

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 11:37

Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 11:37

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.