Resmi İlanlar
T.C. GÖLCÜK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. GÖLCÜK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/53 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/53 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, İHSANİYE Mahalle/Köy, 314 Ada, 4 Parsel, 582,56 m2 Arsa Üzerinde İki Katlı ve Bir Katlı Olmak Üzere İki Adet Yapı Bulunan Ev Ve Arsası Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi İhsaniye Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 582,56 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı Gölcük Belediyesinin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam: 3 Kat, TAKS= 0.35 ve KAKS= 1.05 olmak üzere Konut Alanında kalmaktadır
Kıymeti : 5.950.830,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 11:37
Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 11:37
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 11:37
Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 11:37
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.