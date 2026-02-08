T.C. GÖLCÜK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, PANAYIR Mahalle/Köy, Panayır Mevkii, 109 Ada, 1 Parsel, 6.453,13 m2 Arazi 4 Adet bina Bulunan Tarla ve Ahşap Ev Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Panayır Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 6.453,13 m2

İmar Durumu : Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planında Kırsal Konut Alanında kalmaktadır

Kıymeti : 14.692.276,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 10/03/2026 - 10:16

Bitiş Tarih ve Saati: 17/03/2026 - 10:16

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 08/04/2026 - 10:16

Bitiş Tarih ve Saati: 15/04/2026 - 10:16

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.