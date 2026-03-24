T.C. GÖLCÜK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/56 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/56 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, NÜZHETİYE Mahalle/Köy, Karaağaç Mevkii, 126 Ada, 1 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Nüzhetiye Mahallesi / Kövü Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 24.163,83 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Rehberi İmar Bilgisi?ne göre, taşınmazın tamamı 1/25.000 planda diğer tarım alanı içerisinde yer almaktadır
Kıymeti : 38.662.128,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:13
Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 10:13
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 10:13
Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 10:13
06/02/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.