T.C. GÖLCÜK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/56 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, NÜZHETİYE Mahalle/Köy, Karaağaç Mevkii, 126 Ada, 1 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Nüzhetiye Mahallesi / Kövü Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 24.163,83 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Rehberi İmar Bilgisi?ne göre, taşınmazın tamamı 1/25.000 planda diğer tarım alanı içerisinde yer almaktadır

Kıymeti : 38.662.128,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:13

Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 10:13

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 10:13

Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 10:13

06/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.