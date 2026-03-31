T.C. GÖLCÜK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/57 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/57 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, A.ULAŞLI Mahalle/Köy, 154 Ada, 1 Parsel, Arsa Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Aşağı Ulaşlı Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 5.662,05 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam, 2 kat, TAKS= 0.25 ve KAKS=0.50 olmak üzere Konut Alanında kalmakta olup, yola terki bulunmaktadır
Kıymeti : 56.620.500,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 10:07
Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 10:07
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 10:07
Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 10:07
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, A.ULAŞLI Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 802 Ada, 7 Parsel, Zeytinlik Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Aşağı Ulaşlı Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 498,56 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam, 2 kat, TAKS= 0.40 ve KAKS=1.20 olmak üzere Konut Alanında kalmakta olup, yola terki bulunmaktadır
Kıymeti : 10.314.200,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 11:08
Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 11:08
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 11:08
Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 11:08
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ULAŞLI YALI Mahalle/Köy, Derebağlar Mevkii, 1163 Ada, 16 Parsel, Bahçe Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Aşağı Ulaşlı Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 379,16 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/2500 ölçekli nazım imar planında Orman Alanı ve Diğer Tarım Alanında kalmaktadır
Kıymeti : 1.137.480,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 12:09
Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 12:09
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 12:09
Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 12:09
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ULAŞLI YALI Mahalle/Köy, Derebağlar Mevkii, 1163 Ada, 17 Parsel, Tarla ve Cevizlik Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Aşağı Ulaşlı Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 2.396,90 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/2500 ölçekli nazım imar planında Orman Alanı ve Diğer Tarım Alanında kalmaktadır
Kıymeti : 7.190.700,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 13:34
Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 13:34
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 13:34
Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 13:34
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ULAŞLI YALI Mahalle/Köy, Derebağlar Mevkii, 1163 Ada, 25 Parsel, Bahçe Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Aşağı Ulaşlı Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 4.145,32 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/2500 ölçekli nazım imar planında Orman Alanı ve Diğer Tarım Alanında kalmaktadır
Kıymeti : 8.290.640,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 14:37
Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 14:37
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 14:37
Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 14:37
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ULAŞLI YALI Mahalle/Köy, Yukarıbahçeler Mevkii, 1176 Ada, 2 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Aşağı Ulaşlı Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 3.222,45 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/2500 ölçekli nazım imar planında Orman Alanı ve Diğer Tarım Alanında kalmaktadır
Kıymeti : 9.667.350,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 10:04
Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 10:04
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 10:04
Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 10:04
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ULAŞLI YAVUZ SULTAN SELİM Mahalle/Köy, Tepetarla Mevkii, 1205 Ada, 36 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Aşağı Ulaşlı Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 3.322,41 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam, 2 kat, TAKS= 0.15 ve KAKS=0.30 olmak üzere Konut Alanında kalmakta olup, yola terki bulunmaktadır
Kıymeti : 26.579.280,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 11:06
Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 11:06
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 11:06
Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 11:06
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ULAŞLI YAVUZ SULTAN SELİM Mahalle/Köy, Kocabahçeler Mevkii, 1213 Ada, 13 Parsel, Kestanelik Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Aşağı Ulaşlı Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 3.504,44 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/2500 ölçekli nazım imar planında Orman Alanı ve Diğer Tarım Alanında kalmaktadır
Kıymeti : 10.513.320,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 12:07
Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 12:07
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 12:07
Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 12:07
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ULAŞLI YAVUZ SULTAN SELİM Mahalle/Köy, Kocabahçeler Mevkii, 1213 Ada, 14 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Aşağı Ulaşlı Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 2.489,69 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/2500 ölçekli nazım imar planında Orman Alanı ve Diğer Tarım Alanında kalmaktadır
Kıymeti : 4.479.380,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 13:37
Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 13:37
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 13:37
Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 13:37
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ULAŞLI YAVUZ SULTAN SELİM Mahalle/Köy, Kocabahçeler Mevkii, 1213 Ada 15 Parsel, Bahçe Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Aşağı Ulaşlı Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 4.612,78 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/2500 ölçekli nazım imar planında Orman Alanı ve Diğer Tarım Alanında kalmaktadır
Kıymeti : 13.847.475,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 14:39
Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 14:39
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 14:39
Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 14:39
11 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ULAŞLI YAVUZ SULTAN SELİM Mahalle/Köy, Kocabahçeler Mevkii, 1213 Ada, 16 Parsel Kestanelik Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Aşağı Ulaşlı Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 2.235,32 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/2500 ölçekli nazım imar planında Orman Alanı ve Diğer Tarım Alanında kalmaktadır
Kıymeti : 4.470.640,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 10:13
Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 10:13
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 10:13
Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 10:13
12 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ULAŞLI YAVUZ SULTAN SELİM Mahalle/Köy, Kocabahçeler Mevkii, 1214 Ada, 1 Parsel Kestanelik Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Aşağı Ulaşlı Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 15.638,25 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/2500 ölçekli nazım imar planında Orman Alanında kalmaktadır
Kıymeti : 12.510.600,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 11:16
Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 11:16
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 11:16
Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 11:16
13 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ULAŞLI YAVUZ SULTAN SELİM Mahalle/Köy, Kocabahçeler Mevkii, 1214 Ada, 3 Parsel Kestanelik Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Aşağı Ulaşlı Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 1.632,89 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/2500 ölçekli nazım imar planında Orman Alanında kalmaktadır
Kıymeti : 1.306.312,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 12:17
Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 12:17
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 12:17
Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 12:17
14 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ULAŞLI YAVUZ SULTAN SELİM Mahalle/Köy, Kocabahçeler Mevkii, 1214 Ada, 4 Parsel Kestanelik Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Aşağı Ulaşlı Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 2.890,95 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/2500 ölçekli nazım imar planında Orman Alanında kalmaktadır
Kıymeti : 2.312.760,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 13:39
Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 13:39
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 13:39
Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 13:39
20/02/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.