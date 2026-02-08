Resmi İlanlar

T.C. GÖLCÜK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

09-02-2026 00.00

2025/12 SATIŞ

 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, İRŞADİYE Mahalle/Köy, Ayıderesi Mevkii, 126 Ada, 14 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi İrşadiye Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 5.286,02 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Bir Bölümü 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık nizam 2 kat, TAKS-0,10 ve KAKS-0,20 Konut Alanında, bir bölümü 1/25000 ölçekli nazım imar planında Kırsal Konut Alanı ve Orman Alanında Kalmakta

Kıymeti : 13.215.050,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 10:13

Bitiş Tarih ve Saati: 09/04/2026 - 10:13

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 10:13

Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 10:13

 

 

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, MERKEZ Mahalle/Köy, 1722 Ada, 7 Parsel, Üzerinde Bir Adet İki Katlı Betonarme Tarla Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi İmerkez Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 269 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam, 3 kat, E- 1.20 olmak üzere Ticaret Alanında kalmakta olup yola terki bulunmaktadır

Kıymeti : 10.035.602,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 11:17

Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 11:17

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 11:17

Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 11:17

 

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, DUMLUPINAR Mahalle/Köy, 1777 Ada, 18 Parsel, Üzerinde Herhangi Bir Yapı Bulunmayan Bahçeli Kargir Ev Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Dumlupınar Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 318,59 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam, 2 kat, TAKS= 0.40 ve KAKS-0,80 olmak üzere Konut Alanında kalmaktadır

Kıymeti : 4.793.700,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 12:18

Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 12:18

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 12:18

Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 12:18

 

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

