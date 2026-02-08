T.C. GÖLCÜK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/12 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, İRŞADİYE Mahalle/Köy, Ayıderesi Mevkii, 126 Ada, 14 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi İrşadiye Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 5.286,02 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Bir Bölümü 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık nizam 2 kat, TAKS-0,10 ve KAKS-0,20 Konut Alanında, bir bölümü 1/25000 ölçekli nazım imar planında Kırsal Konut Alanı ve Orman Alanında Kalmakta
Kıymeti : 13.215.050,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 10:13
Bitiş Tarih ve Saati: 09/04/2026 - 10:13
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 10:13
Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 10:13
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, MERKEZ Mahalle/Köy, 1722 Ada, 7 Parsel, Üzerinde Bir Adet İki Katlı Betonarme Tarla Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi İmerkez Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 269 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam, 3 kat, E- 1.20 olmak üzere Ticaret Alanında kalmakta olup yola terki bulunmaktadır
Kıymeti : 10.035.602,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 11:17
Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 11:17
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 11:17
Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 11:17
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, DUMLUPINAR Mahalle/Köy, 1777 Ada, 18 Parsel, Üzerinde Herhangi Bir Yapı Bulunmayan Bahçeli Kargir Ev Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Dumlupınar Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 318,59 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam, 2 kat, TAKS= 0.40 ve KAKS-0,80 olmak üzere Konut Alanında kalmaktadır
Kıymeti : 4.793.700,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 12:18
Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 12:18
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 12:18
Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 12:18
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.