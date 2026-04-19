T.C. GÖLCÜK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/10 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HİSAREYİN Mahalle/Köy, 302 Ada, 21 Parsel, 14.172,23 m2 Arazi Üzerinde 1 Adet 3 Katlı 1 Adet 5 Katlı Betonarme Apartman ve Arsası Ana Taşınmaz Nitelikli 8900/1417223 Arsa Paylı I Blok (5 Katlı Bina) 2.Kat 9.Numaralı Bağımsız Bölümde Kayıtlı 100 m2 Mesken Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Hisareyn Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 100 m2

Arsa Payı : 8900/1417223

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E= 0.75 ve Hmax= 9.50 m olmak üzere Özel Hüküm Bölgesi ve Konut Alanında kalmaktadır

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 10:13

Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 10:13

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 10:13

Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 10:13

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.