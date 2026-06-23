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T.C. GÖLCÜK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

24-06-2026 00.00
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T.C. GÖLCÜK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/8 SATIŞ

 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, YENİMAHALLE Mahalle/Köy, 1897 Ada, 4 Parsel, Üzerinde 5 Katlı Yapı Bulunan293,30 m2 Arsa Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Yenimahalle Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 293,30 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam, 3 kat, TAKS= 0.40 ve KAKS= 1.20 olmak üzere Konut Alanında kalmaktadır

Kıymeti : 12.414.800,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 10:08

Bitiş Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 10:08

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 10:08

Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 10:08

 

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#İlangovtr Basın no ILN02494293