T.C. GÖLCÜK 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Davacı , RECEP ALİ PARLAK ile Davalılar , ABDULLAH KURTOĞLU, ADNAN AKMAN, AHMET AKMAN, AHMET PAK, AHMET HULKİ ÇOKELLER, ALİ KURTOĞLU, ARSLAN ÇELİK, ARZU ALPHAN, ATAMER KURTOĞLU, AYHAN AKMAN, AYLA UZUNER, AYLİN DUMLUPINAR, AYLİN ESEN, AYNUR SALAN, AYŞE ILGIN, AYŞE PAK, ÇİÇEK KURTOĞLU, EMEL CİHAN, EMİNE KURTOĞLU, ERCAN YENİEL, FERUDUN PAK, GÖKHAN METİN, GÜLSER ÇİVİ, GÜLSÜM KARAŞIKLI, GÜLZADE YENİEL, HASAN KAVAK, HASAN KEMAL YENİEL, HASAN ÖMER TİMUR, HEDİYE METİN, HULKİ CAN ÇOKELLER, HÜSEYİN SADIK, İBRAHİM TARHAN, KORKUT KURTOĞLU, MEHTAP ÇELİK, MERİH KURTOĞLU, MİHRİCAN AKYÜZ, MURAT METİN, NALAN YARAR, NEBAHAT ÇİVİ, NİHAL ÖZDEMİR, NİLÜFER KURTOĞLU, NURAL AYTAÇ, OLCAY ÖZDEMİR, ÖZER KURTOĞLU, ÖZLEM ERTÜRK, SEMA METİN, SERAP DURUKAN, SERKAN ÇELİK, SEVDA ÖZ, SEVGİ ERİNÇ, SEVİL ÇAĞLAR, SEVİL EFE, SEVİNÇ SAĞLIK, SEZİN ALANKAYA, SİNAN YENİEL, ŞABAN SELÇUK YENİEL, TAHİR ÖZDEMİR, TAMER KURTOĞLU, TEVFİK TARHAN, TUNCAY ÖZDEMİR, TURGAY ÖZDEMİR, TURGUT KURTOĞLU, ZAFER KURTOĞLU, ZELİHA NURTEN ÖZGÜL, ZUHAL SÜLÜN arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Mahkememizce yapılan adres araştırmasında davalı Merih KURTOĞLU'nun adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin ve duruşma gününün tebliğ edilemediği, bu nedenle davalı Merih Kurtoğluna dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı tarafça Kocaeli ili Gölcük ilçesi Gözlemen mevkii 931 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin ortaklığın giderilmesi davası açılmış olup,

Duruşma günü 22/12/2026 saat 11:20'de HMK 147. maddesi uyarınca mazeretsiz olarak duruşmaya katılmadığınız ve kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz taktirde yokluğunuzda duruşmaya devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.