T.C. GÖNEN (BALIKESİR) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile Davalılar KADİR KANDEMİR, ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI BALIKESİR KAYYIMLIK BÜROSU arasında Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesi ile; aşağıda dosya bilgileri yazılı olan dosyamız davalılarının kayyımı Balıkesir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Kadir Kandemir olduğunu, Kayyım Büro Başkanlığı idaresindeki vadeli hesaptaki paranın M.K'nın 588.maddesi gereğince 10 yıllık kayyımla idare süresi dolduğunu, adı geçenin gaipliğine ve bankada mevcut mevduatında Hazineye irat kaydedilmesine karar verilmesini, 2025/32 E. Sayılı dosyada Mehmet karısı Münevver'e ait Balıkesir ili, Gönen İlçesi, Kurtuluş Mahallesinde bulunan 8 ada, 74 parsel sayılı taşınmazdaki hissesinin Hazineye irat kaydedilmesi istenilmiş olmakla;

Aşağıda taşınmaz bilgileri yazılı olan taşınmazların tespit maliklerinin mirasçılarından haberi olan ve bilenlerin ve bu kişileri tanıyanların, bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde Gönen 2. Asliye Hukuk Mahkemesine müracaatları TMK 33.maddesi gereğince İLAN OLUNUR. 08/12/2025