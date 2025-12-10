Resmi İlanlar
T.C. GÖNEN (BALIKESİR) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. GÖNEN(BALIKESİR) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2025/30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40
İLAN METNİ
Davacı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile Davalılar KADİR KANDEMİR, ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI BALIKESİR KAYYIMLIK BÜROSU arasında Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
Davacı vekili dava dilekçesi ile; aşağıda dosya bilgileri yazılı olan dosyamız davalılarının kayyımı Balıkesir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Kadir Kandemir olduğunu, Kayyım Büro Başkanlığı idaresindeki vadeli hesaptaki paranın M.K'nın 588.maddesi gereğince 10 yıllık kayyımla idare süresi dolduğunu, adı geçenin gaipliğine ve bankada mevcut mevduatında Hazineye irat kaydedilmesine karar verilmesini, 2025/32 E. Sayılı dosyada Mehmet karısı Münevver'e ait Balıkesir ili, Gönen İlçesi, Kurtuluş Mahallesinde bulunan 8 ada, 74 parsel sayılı taşınmazdaki hissesinin Hazineye irat kaydedilmesi istenilmiş olmakla;
Aşağıda taşınmaz bilgileri yazılı olan taşınmazların tespit maliklerinin mirasçılarından haberi olan ve bilenlerin ve bu kişileri tanıyanların, bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde Gönen 2. Asliye Hukuk Mahkemesine müracaatları TMK 33.maddesi gereğince İLAN OLUNUR. 08/12/2025
|DAVACI
|DAVALI
|TAŞINMAZ BİLGİ.
|BANKA
|İBAN
|MİKTAR
|Hazine ve Maliye Bakanlığı
|BAYRAM
|Balıkesir İli, Gönen İlçesi, Havutça Mah. 310 parsel,
|Türkiye Emlak Katılım Bankası Balıkesir Şubesi
|TR250021100000072372000353
|15.664,58 TL
|Hazine ve Maliye Bakanlığı
|HÜRMÜZ
|Balıkesir İli, Gönen İlçesi, Kurtuluş Mah., 1151 ada 7 parsel,
|Türkiye Emlak Katılım Bankası Balıkesir Şubesi
|TR950021100000072372000354
|44.871,90 TL,
|Hazine ve Maliye Bakanlığı
|MEHMET karısı MÜNEVVER
|Balıkesir İli, Gönen İlçesi, Kurtuluş Mah., 8 ada 74 parsel,
-
-
|Hazine ve Maliye Bakanlığı
-SALİH kızı AYŞE
-İBRAHİM kızı HATİCE
|Balıkesir İli, Gönen İlçesi, Kurtuluş Mah., 13 ada 38 parsel,
|Türkiye Emlak Katılım Bankası Balıkesir Şubesi
TR470021100000072372000345
TR200021100000072372000346
TR900021100000072372000347
TR630021100000072372000348
|495.497,77 TL,
|Hazine ve Maliye Bakanlığı
|HATİCE AKKUŞ
|Balıkesir İli, Gönen İlçesi, Söğüt Mah., 483 parsel,
|Türkiye Emlak Katılım Bankası Balıkesir Şubesi
|TR790021100000072372000351
|1.139,61 TL,
|Hazine ve Maliye Bakanlığı
|MUSTAFA oğlu HASAN
|Balıkesir İli, Gönen İlçesi, Malkoç Mah., 360 ada 61 parsel,
|Türkiye Emlak Katılım Bankası Balıkesir Şubesi
|TR210021100000072372000352
|39.084,27 TL,
|Hazine ve Maliye Bakanlığı
|MEHMET kızı HATİCE AKKÜLAH
|Balıkesir İli, Gönen İlçesi, Suçıktı Mah., 107 ada 8-9 parsel, 108 ada 5 parsel, 119 ada 3-5-6 parsel,
|Türkiye Emlak Katılım Bankası Balıkesir Şubesi
|TR740021100000072372000344
|9.614,43 TL,
|Hazine ve Maliye Bakanlığı
|MEHMET ŞÜKRÜ karısı ZEHRA
|Balıkesir İli, Gönen İlçesi, Kurtuluş Mah., 1341 ada 12 parsel,
|Türkiye Emlak Katılım Bankası Balıkesir Şubesi
|TR360021100000072372000349
|1.061,61 TL,
|Hazine ve Maliye Bakanlığı
|HALİL oğlu MEHMET
|Balıkesir İli, Gönen İlçesi, Rüstem Mah., 292 ada 29 parsel,
|Türkiye Emlak Katılım Bankası Balıkesir Şubesi
|TR040021100000072372000343
|16.029,53 TL,
|Hazine ve Maliye Bakanlığı
|HÜRMÜZ
|Balıkesir İli, Gönen İlçesi, Kurtuluş Mah., 1151 ada 9 parsel,
|Türkiye Emlak Katılım Bankası Balıkesir Şubesi
|TR680021100000072372000355
|39.875,54 TL,
|Hazine ve Maliye Bakanlığı
-BEKTAŞ oğlu HÜSEYİN DURSUN
-BEKTAŞ kızı ÜMÜŞ
|Balıkesir İli, Gönen İlçesi, Çifteçeşmeler Mah., 79 parsel,
|Türkiye Emlak Katılım Bankası Balıkesir Şubesi
TR140021100000072372000357
TR410021100000072372000356
|115.307,44 TL,