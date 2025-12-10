Resmi İlanlar

T.C. GÖNEN (BALIKESİR) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

11-12-2025 00.00

T.C. GÖNEN(BALIKESİR) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

 

ESAS NO: 2025/30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40

 

İLAN METNİ

Davacı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile Davalılar KADİR KANDEMİR, ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI BALIKESİR KAYYIMLIK BÜROSU arasında Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

 

Davacı vekili dava dilekçesi ile; aşağıda dosya bilgileri yazılı olan dosyamız davalılarının kayyımı Balıkesir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Kadir Kandemir olduğunu, Kayyım Büro Başkanlığı idaresindeki vadeli hesaptaki paranın M.K'nın 588.maddesi gereğince 10 yıllık kayyımla idare süresi dolduğunu, adı geçenin gaipliğine ve bankada mevcut mevduatında Hazineye irat kaydedilmesine karar verilmesini, 2025/32 E. Sayılı dosyada Mehmet karısı Münevver'e ait Balıkesir ili, Gönen İlçesi, Kurtuluş Mahallesinde bulunan 8 ada, 74 parsel sayılı taşınmazdaki hissesinin Hazineye irat kaydedilmesi istenilmiş olmakla;

 

Aşağıda taşınmaz bilgileri yazılı olan taşınmazların tespit maliklerinin mirasçılarından haberi olan ve bilenlerin ve bu kişileri tanıyanların, bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde Gönen 2. Asliye Hukuk Mahkemesine müracaatları TMK 33.maddesi gereğince İLAN OLUNUR. 08/12/2025

 

DAVACIDAVALITAŞINMAZ BİLGİ.BANKAİBANMİKTAR
Hazine ve Maliye BakanlığıBAYRAMBalıkesir İli, Gönen İlçesi, Havutça Mah. 310 parsel,Türkiye Emlak Katılım Bankası Balıkesir ŞubesiTR25002110000007237200035315.664,58 TL
Hazine ve Maliye BakanlığıHÜRMÜZBalıkesir İli, Gönen İlçesi, Kurtuluş Mah., 1151 ada 7 parsel,Türkiye Emlak Katılım Bankası Balıkesir ŞubesiTR95002110000007237200035444.871,90 TL,
Hazine ve Maliye BakanlığıMEHMET karısı MÜNEVVERBalıkesir İli, Gönen İlçesi, Kurtuluş Mah., 8 ada 74 parsel,


 

-


 

-


 
Hazine ve Maliye Bakanlığı

-SALİH kızı AYŞE

-İBRAHİM kızı HATİCE

Balıkesir İli, Gönen İlçesi, Kurtuluş Mah., 13 ada 38 parsel,Türkiye Emlak Katılım Bankası Balıkesir Şubesi

TR470021100000072372000345

TR200021100000072372000346

TR900021100000072372000347

TR630021100000072372000348

495.497,77 TL,
Hazine ve Maliye BakanlığıHATİCE AKKUŞBalıkesir İli, Gönen İlçesi, Söğüt Mah., 483 parsel,Türkiye Emlak Katılım Bankası Balıkesir ŞubesiTR7900211000000723720003511.139,61 TL,
Hazine ve Maliye BakanlığıMUSTAFA oğlu HASANBalıkesir İli, Gönen İlçesi, Malkoç Mah., 360 ada 61 parsel,Türkiye Emlak Katılım Bankası Balıkesir ŞubesiTR21002110000007237200035239.084,27 TL,
Hazine ve Maliye BakanlığıMEHMET kızı HATİCE AKKÜLAHBalıkesir İli, Gönen İlçesi, Suçıktı Mah., 107 ada 8-9 parsel, 108 ada 5 parsel, 119 ada 3-5-6 parsel,Türkiye Emlak Katılım Bankası Balıkesir ŞubesiTR7400211000000723720003449.614,43 TL,
Hazine ve Maliye BakanlığıMEHMET ŞÜKRÜ karısı ZEHRABalıkesir İli, Gönen İlçesi, Kurtuluş Mah., 1341 ada 12 parsel,Türkiye Emlak Katılım Bankası Balıkesir ŞubesiTR3600211000000723720003491.061,61 TL,
Hazine ve Maliye BakanlığıHALİL oğlu MEHMETBalıkesir İli, Gönen İlçesi, Rüstem Mah., 292 ada 29 parsel,Türkiye Emlak Katılım Bankası Balıkesir ŞubesiTR04002110000007237200034316.029,53 TL,
Hazine ve Maliye BakanlığıHÜRMÜZBalıkesir İli, Gönen İlçesi, Kurtuluş Mah., 1151 ada 9 parsel,Türkiye Emlak Katılım Bankası Balıkesir ŞubesiTR68002110000007237200035539.875,54 TL,
Hazine ve Maliye Bakanlığı

-BEKTAŞ oğlu HÜSEYİN DURSUN

-BEKTAŞ kızı ÜMÜŞ

Balıkesir İli, Gönen İlçesi, Çifteçeşmeler Mah., 79 parsel,Türkiye Emlak Katılım Bankası Balıkesir Şubesi

TR140021100000072372000357

TR410021100000072372000356

115.307,44 TL,
