T.C. GÜLNAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı AHMET ALİ ÇIRAK mirasçıları Emine Çırak, Ergün Çırak, Fatma Senit, Mustafa Çırak, Ekrem Çırak, Zeki Çırak Tarafından Davalılar Ali Gül, Hasan Gül, Havva Yılmaz, Hüseyin Gül , Mehmet Gül, Mustafa Gül, Şerife Yurtseven Ölü Ömer Gül Mirasçıları Ömer Gül, Yadikar Uzun aleyhine açılan Tapu İptali ve Tescil (Zilyetliğe dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Davalılardan Mustafa Gül'e (Veli ve Hafize oğlu 1964 doğumlu) "Davanın KABULÜNE, Mülkiyeti davalılara (Muris VELİ GÜL) ait Mersin ili, Gülnar ilçesi, Ardıçpınarı mahallesi, Baydan mevkii 117 ada, 442 parsel sayılı taşınmazın dosyada mevcut 19/11/2015 havale tarihli fen bilirkişi raporunun eki olan krokide kırmızı renk ve A harfi ile gösterilen 5092,67 m² lik kısmının tapu kaydının İPTALİ ile , bu kısmın Aydıncık (Mersin) Sulh Hukuk Mahkemesinin 2015/83 esas-80 karar sayılı veraset ilamındaki davacıların payları olan; 5 payın davacı Emine Çırak, 3 payın davacı Mustafa Çırak, 3 payın davacı Ekrem Çırak, 3 payın davacı Ergün Çırak , 3 payın davacı Zeki Çırak, 3 payın davacı Fatma Senit adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE, Fen bilirkişilerinin 19/11/2015 havale tarihli raporunun ve ekindeki krokinin kararın eki sayılmasına ve infazda nazara alınarak karar kesinleştiğinde kararın ifası için kararın bir nüshasının Gülnar Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine, dair,davacı EKREM ÇIRAK ve davalı ŞERİFE YURTSEVEN'in yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda verilen kararın tebliğinden itibaren, iki hafta yasal süresi içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak bir beyan ile (tutanağa geçirilmek suretiyle)ANTALYA Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesine İSTİNAF yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı " bildirir 19/07/2017 tarihli gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verildiğinden davalı Mustafa Gül'e işbu ilanen tebligatın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.