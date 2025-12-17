T.C. GÜLNAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Davacı tarafça verilen 24/11/2025 tarihli dava dilekçesi ile Mersin ili, Gülnar ilçesi, Arıkuyusu mahallesi, Cilt No:7, Hane No:16'da nüfusa kayıtlı olan, Mustafa ve Meryem oğlu, Gülnar 01/02/1961 doğumlu, 44842351944 TC kimlik numaralı Eyyüp Küçüksarı'nın 30/10/1984 tarihinden beri haber alınamadığı belirtilerek Türk Medeni Kanunu'nun 32. vd. maddeleri uyarınca gaipliğine karar verilmesini talep etmiş olup adı geçen Eyyüp Küçüksarı'yı tanıyan ve bilenlerin ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 6 (altı) ay içerisinde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde Eyyüp Küçüksarı'nın gaipliğine karar verileceği ilan olunur. 05.12.2025