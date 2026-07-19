T.C. GÜMÜŞHACIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-İHALE USULÜ; İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45 ci Maddesi gereği tahmini muhammen bedeli üzerinden, Açık Teklif Usulü ile artırım yapılarak, aşağıda belirtilen; Mülkiyeti Belediyemize ait; işyerlerinin ve tarlanın belirtilen muhammen bedelleri üzerinden satış ihalesi yapılacaktır.

KONUMU / KAPI NO İL/İLÇESİ MAHALLE İHALE SAATİ ALANLARI

M² GEÇİCİ

TEMİNATI TL.

TAHMİNİ

MUHAMMEN

BEDELİ TL. ŞARTNAME

BEDELİ 1 İşyeri Cumara Mahallesi 961 ada 22 No lu Parsel 14 No lu Bağımsız Bölüm 16:10 150,80 225.000,00- TL 7.500.000,00 - TL 5.000,00 2 İşyeri Cumara Mahallesi 961 ada 22 No lu Parsel 11 No lu Bağımsız Bölüm 16:20 77,90 135.000,00 -TL 4.500.000,00 - TL 5.000,00 3 Tarla Camikebir Mahallesi 739 Ada 50 Nolu Parselde Bulunan Tarla 16:30 10.825,28 97.500,00 -TL 3.250.000,00 - TL 5.000,00

2- TAHMİN EDİLEN KİRA VE GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ MİKTARI:

Gümüşhacıköy Belediye Başkanlığı Meclis ve Encümen Toplantı Salonunda 06.08.2026 Perşembe günü saat:16.10 da başlanılarak Encümen huzurunda; İşyerlerinin ve tarlanın satış ihalesi yapılacaktır. İsteklisi çıkmayan; İşyerleri ve tarlanın satış ihalesi; 2886 Sayılı Yasanın 51 nci maddesince aynı yer ve saatte .24.08.2026 Pazartesi günü yapılacaktır.

4-İhale Şartnamesi Belediye Gelir Şefliğinde görülebilir.

5-İDARENİN ADRESİ VE TELEFON NUMARALARI

Artıkabat Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:27 Gümüşhacıköy-AMASYA

Tel: 0358-717-1004 Fax: 0358-717-1353

6-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır:

--Nüfus cüzdanı fotokopisi.

--Belediyemize borcu olmadığını gösteren yazı.(Belediyeden alınacak)

--Yerleşim yeri belgesi. (ADNKS)

--Şartname ödendi makbuzu.