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T.C. GÜMÜŞHACIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

20-07-2026 00.00
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T.C. GÜMÜŞHACIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANI

1-İHALE USULÜ; İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45 ci  Maddesi gereği tahmini  muhammen   bedeli üzerinden, Açık Teklif Usulü ile  artırım yapılarak, aşağıda belirtilen; Mülkiyeti Belediyemize ait;  işyerlerinin ve tarlanın belirtilen muhammen bedelleri  üzerinden satış ihalesi yapılacaktır.

 KONUMU / KAPI NOİL/İLÇESİ  MAHALLEİHALE SAATİALANLARI
GEÇİCİ
TEMİNATI     TL.
 		TAHMİNİ
MUHAMMEN
 BEDELİ TL.		ŞARTNAME
BEDELİ
1İşyeriCumara Mahallesi 961 ada 22 No lu Parsel 14 No lu Bağımsız Bölüm16:10150,80225.000,00- TL7.500.000,00  - TL5.000,00
2İşyeriCumara Mahallesi 961 ada 22 No lu Parsel 11 No lu Bağımsız Bölüm16:2077,90135.000,00 -TL4.500.000,00 - TL5.000,00
3TarlaCamikebir Mahallesi 739 Ada 50 Nolu Parselde Bulunan Tarla16:3010.825,2897.500,00 -TL3.250.000,00 - TL5.000,00

2- TAHMİN EDİLEN KİRA VE GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ MİKTARI:

Gümüşhacıköy Belediye Başkanlığı Meclis ve Encümen Toplantı Salonunda 06.08.2026 Perşembe günü saat:16.10 da başlanılarak Encümen huzurunda; İşyerlerinin ve tarlanın satış ihalesi yapılacaktır. İsteklisi çıkmayan; İşyerleri ve tarlanın satış ihalesi; 2886 Sayılı Yasanın 51 nci maddesince aynı yer ve saatte .24.08.2026 Pazartesi günü yapılacaktır.

4-İhale Şartnamesi Belediye Gelir Şefliğinde görülebilir.

5-İDARENİN ADRESİ VE TELEFON NUMARALARI

Artıkabat Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:27 Gümüşhacıköy-AMASYA

Tel: 0358-717-1004 Fax: 0358-717-1353

6-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır:

--Nüfus cüzdanı fotokopisi.

--Belediyemize borcu olmadığını gösteren yazı.(Belediyeden alınacak)

--Yerleşim yeri belgesi. (ADNKS)

--Şartname ödendi makbuzu.

#İlangovtr Basın no ILN02512823