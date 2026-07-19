T.C. GÜMÜŞHACIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
T.C. GÜMÜŞHACIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANI
1-İHALE USULÜ; İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45 ci Maddesi gereği tahmini muhammen bedeli üzerinden, Açık Teklif Usulü ile artırım yapılarak, aşağıda belirtilen; Mülkiyeti Belediyemize ait; işyerlerinin ve tarlanın belirtilen muhammen bedelleri üzerinden satış ihalesi yapılacaktır.
|KONUMU / KAPI NO
|İL/İLÇESİ MAHALLE
|İHALE SAATİ
|ALANLARI
M²
|GEÇİCİ
TEMİNATI TL.
|TAHMİNİ
MUHAMMEN
BEDELİ TL.
|ŞARTNAME
BEDELİ
|1
|İşyeri
|Cumara Mahallesi 961 ada 22 No lu Parsel 14 No lu Bağımsız Bölüm
|16:10
|150,80
|225.000,00- TL
|7.500.000,00 - TL
|5.000,00
|2
|İşyeri
|Cumara Mahallesi 961 ada 22 No lu Parsel 11 No lu Bağımsız Bölüm
|16:20
|77,90
|135.000,00 -TL
|4.500.000,00 - TL
|5.000,00
|3
|Tarla
|Camikebir Mahallesi 739 Ada 50 Nolu Parselde Bulunan Tarla
|16:30
|10.825,28
|97.500,00 -TL
|3.250.000,00 - TL
|5.000,00
2- TAHMİN EDİLEN KİRA VE GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ MİKTARI:
Gümüşhacıköy Belediye Başkanlığı Meclis ve Encümen Toplantı Salonunda 06.08.2026 Perşembe günü saat:16.10 da başlanılarak Encümen huzurunda; İşyerlerinin ve tarlanın satış ihalesi yapılacaktır. İsteklisi çıkmayan; İşyerleri ve tarlanın satış ihalesi; 2886 Sayılı Yasanın 51 nci maddesince aynı yer ve saatte .24.08.2026 Pazartesi günü yapılacaktır.
4-İhale Şartnamesi Belediye Gelir Şefliğinde görülebilir.
5-İDARENİN ADRESİ VE TELEFON NUMARALARI
Artıkabat Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:27 Gümüşhacıköy-AMASYA
Tel: 0358-717-1004 Fax: 0358-717-1353
6-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:
İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır:
--Nüfus cüzdanı fotokopisi.
--Belediyemize borcu olmadığını gösteren yazı.(Belediyeden alınacak)
--Yerleşim yeri belgesi. (ADNKS)
--Şartname ödendi makbuzu.