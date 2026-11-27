Mahkememizde görülmekte bulunan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

Davalı Bensehıl Nadıa Dıte Ratıba Mahkememizce yurt dışı tebliğ adresine tebligat yapılamamıştır. Ayrıca Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar evrakının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı olarak bulunduğunuz, Gürün Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/6 Esas sayılı dosyada;"davanın KABULÜ ile, Sivas İli, Gürün İlçesi, Bahçeçi Köyü Cilt:11, Hane: 15, BSN: 33'de nüfusa kayıtlı, Tıhmın 01.10.1970 doğumlu Hacı Ömer ve Döndü oğlu 12020953068 TC kimlik nolu İSMET KAPLANBABA ile evli gözüken, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Uyruklu 16.01.1976 doğumlu NADİA DİTE RATİBA BENSEHİL 'ın boşanmalarına ilişkin Cezayir Aile Mahkemesinin 19/04840 numaralı ve 05.01.2020tarihli ilamının TANINMASINA VE TENFİZİNE, " karar verildiği tebliğ olunur. 23.11.2026 Bu Belge 5070 Sayılı Kanun Hükümlerine Uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır.