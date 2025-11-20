T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

İLGİLİ: İstanbul eski, hâlen Mersin Hâkimi iken meslekten çıkarılan (36096) Mehmet KARABABA İstanbul eski hâlen Büyükçekmece Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39505) Davut BEDİR İstanbul eski hâlen Elazığ Hâkimi iken meslekten çıkarılan (40001) Murat ÜRÜNDÜ İstanbul eski hâlen Çorum Cumhuriyet Savcısı iken meslekten çıkarılan (34460) Fikret SEÇEN

ADRESİ: Meçhul

Kamuoyunda Poyrazköy Davası olarak bilinen İstanbul(Kapatılan) 12. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/34 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, 25/05/2009 tarihinde gözaltına alınan, 27.05.2009 tarihinde tutuklanan, 08.01.2010 tarihinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Mustafa Turhan ECEVİT'in; İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/79 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

Konusundan dolayı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 02.10.2025 tarihli, 2025/585 esas ve 2025/1564 sayılı kararı ile; iş bu kararın kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içerisinde, Devlet Hazinesinden ödenen tazminatın ilgililere rücuu konusunda izin verilmesine, karar kesinleştiğinde bir suretinin T.C. İstanbul Valiliği Defterdarlık Muhakemat Müdürlüğüne gönderilmesine,

6087 sayılı Kanun’un 33'üncü maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren on gün içerisinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesine yeniden inceleme isteminde bulunulabileceklerine dair karar verilmiştir.

Bu itibarla;

Adı geçenler yönünden ilânen tebliğin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,

Hususları ilânen tebliğ olunur.