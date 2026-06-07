T.C. HAKKARİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. HAKKARİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2024/16 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: HAKKARİ İLİ MERKEZ İLÇESİ GAZİ MAHALLESİ
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 255
PARSEL NO : 45
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKİN ADI VE SOYADI :
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/16 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 01.06.2026