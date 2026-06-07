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T.C. HAKKARİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

08-06-2026 00.00
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T.C. HAKKARİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

ESAS NO: 2024/16 Esas

 

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: HAKKARİ İLİ MERKEZ İLÇESİ GAZİ MAHALLESİ

 

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 255

PARSEL NO : 45

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ :

MALİKİN ADI VE SOYADI :

 

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.

 

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

 

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/16 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 01.06.2026

#İlangovtr Basın no ILN02481758