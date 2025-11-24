Resmi İlanlar

T.C. HALFETİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

25-11-2025 00.00

İ L A N

 

T.C. HALFETİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

ESAS NO: 2025/222 Esas

 

DAVALILAR: 

1- HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

3- ŞANLIURFA DEFTERDARLIĞI

 

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Gürkuyu Mahallesi Kuzeyi tescil harici alan ile çevrili, batısı 535 doğusu 531 parsel ile çevrili toplam 6603,81 m2 tapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2025/222 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02342222