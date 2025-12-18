T.C. HALFETİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Seldek Mahallesi, Kuzeyi, Güneyi, Batısı ve Doğusu Tapulama Harici ile çevrili, toplam 473.47 m2 tapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2025/228 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.