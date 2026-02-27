Resmi İlanlar

T.C. HALFETİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

28-02-2026 00.00

İ  L  A  N

ESAS NO : 2026/31 Esas

 

DAVALILAR : 

1- HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

3- ŞANLIURFA DEFTERDARLIĞI

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davasının yapılan yargılamasında;

 

Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Karaotlak Mahallesi N39-C-04-B pafta nolu tapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2026/31sas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.

