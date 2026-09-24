T.C. HASSA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Hassa 2. Asliye Ceza Mahkemesince; Mustafa oğlu, 1995 D.lu, sanık Cuma Şakir hakkında Basit Yaralama suçundan açılan kamu davasında; Mahkememizin 14/01/2026 tarih ve 2024/48 E., 2026/6 K. sayılı ilamı ile sanık hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve 5 yıl denetim süresi belirlenmesine karar verildiği,

Sanığın tüm aramalara rağmen bulunamaması, adına çıkan tebligatın bila tebliğ dönmüş olması, belli, açık ve net bir ikametgahının olmaması nedeniyle 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve sanığın tebligat tarihinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.