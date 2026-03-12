T.C. HATAY 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Anlaşmalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma zaptı ve tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ön inceleme tensip tutanağı ve tahkikat duruşma günü 14/05/2026 günü saat: 09:54'e bırakılmış olup, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ön inceleme tensip tutanağı ile tahkikat duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.