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T.C. HATAY 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

26-10-2026 00.00
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İ L A N

 

T.C. HATAY 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

 

ESAS NO: 2025/348 Esas

DAVALI: HATİCE SÖZBİLİR

 

Davacı tarafından aleyhinize açılan Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

 

Dava dilekçesine karşı HMK 128. maddesi gereğince iki hafta içerisinde cevap vermeniz, iki haftalık süre içerisinde cevap vermediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tümünü inkar etmiş sayılacağınız hususu dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02577032