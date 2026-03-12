T.C. HATAY 2. İŞ MAHKEMESİ

Mahkememizce alınan bilirkişi raporuna istinaden, davacının işçilik alacaklarına yönelik toplam 217.518,51 TL (hakkaniyet indirimi olmadan) belirlemiş olup bu hususta davacı tarafça haksız fesih tazminatı hariç 146.220,51 TL üzerinden ıslah ve bedel artırım dilekçesi sunulmuş olup tebligat adresiniz tüm araştırmalara rağmen tespit edilememiş olduğundan rapora ve ıslaha karşı tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz edebileceğiniz ve 30/04/2026 günü saat 15:45'de yapılacak duruşmada hazır bulunmadı ya da kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, geçerli mazeret bildirmeksizin duruşmalara katılmamanız halinde ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılarak yokluğunuzda yargılamanın sürdürülüp karar verileceği hususu 7201 sayılı T.K'nın 28 ve devamı maddelere uyarınca bilirkişi raporu ve ıslah ve bedel artırım dilekçesi ve duruşma gün ve saati ile birlikte tebliğ yerine geçme üzere İLANEN tebliğ olunur.