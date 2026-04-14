T.C. HATAY 2. İŞ MAHKEMESİ

Mahkememizin 2025/717 E. sayılı Tazminat (iş kazasından kaynaklanan) davasında, davacıların oğlu müteveffa Abdulhamit Baysal(T.C:41806323580)'ın 17/01/2016 tarihinde geçirdiği iş kazası sonrasında vefat etmesinden dolayı davacılar tarafından aleyhininize açılan 100,00 TL destekten yoksun kalma tazminatı, 100,00 TL hastane/cenaze masraflarının kaza tarihinden tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsilinin talep edilmiş olduğu anlaşılmakla mahkememizce bilinen tüm adreslerinize yapılan tebligatlardan bir netice alınamadığından açılan davaya yönelik olarak tebliğden itibaren iki hafta içerisinde yazılı olarak cevap verebileceğiniz ve duruşmanın 18/06/2026 günü saat 10:20'ye yapılacağı, duruşmada hazır bulunmanız ya da kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, geçerli mazeret bildirmeksizin duruşmalara katılmamanız halinde ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılarak yokluğunuzda yargılamanın sürdürülüp karar verileceği hususu 7201 sayılı T.K'nın 28 ve devamı maddelere uyarınca dava dilekçesi ve duruşma gün ve saati ile birlikte tebliğ yerine geçme üzere İLANEN tebliğ olunur.