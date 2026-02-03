T.C. HATAY 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/11/2025 tarihli ilamı ile 299/1, 299/1 maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Abdulvahap ve Methiye oğlu, 28/03/1999 doğumlu, Diyarbakır, Hazro, Varınca mah/köy nüfusuna kayıtlı MUHAMMED ALİ OCAKTAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, Yetkisizlik kararı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 28.01.2026