T.C. HATAY 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile HATAY ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; 2025/234 Esas sayılı dosyada Hatay İli Defne İlçesi Karyer (Harbiye) Mahallesinde bulunan 1468 parsel (Yeni 5269 ada 44) numaralı taşınmazdaki 1/2 hisse maliki Yusuf Kukiye oğlu Ali'nin ve 4/24 hisse maliki Mehmet kızı Safiye'nin adına kayıtlı hisse ve gelirlerin 3561 s. yasa gereğince kanuni kayyım il defterdarı tarafından 10 yılı aşkın süredir idare edildiği ve hak sahiplerinin ortaya çıkmadığı gerekçesiyle taşınmazların hissedarların 4721 s MK.'nun 588.maddesi gereğince gaipliğine karar verilerek dava konusu taşınmazlardaki bu hisselerin idaresinden elde edilen gelirlerin de hazineye irad kaydına karar verilmesi talep edilmiştir.

Dava konusu taşınmazların hissedarlarının bizzat kendilerinin veya kendileri hakkında bilgi sahibi olanların ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Hatay 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/234 E. Sayılı dosyasına bilgi vermeleri gerekmektedir. Aksi takdirde dava konusu taşınmazların maliki Mehmet kızı Safiye'nin hisselerinin idaresinden elde edilen gelirlerin de hazineye irad kaydına karar verileceği MK.nun 32,33 ve 588. maddeleri gereğince 1. KEZ İLANEN TEBLİĞ olunur. 02.12.2025