T.C. HATAY 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı, CEM YILDIRIM ile Davalı, ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

2025/151 E. sayılı dosyada; Hatay ili, Antakya İlçesi, Maraşboğazı Mahallesi, Kuzeyi Orman, Güneyi 103 ada 1 nolu parsel sayılı taşınmazın Kuzeyi Orman, Güneyi 103 ada nolu parsel, Batısı Orman ve Doğusu 164/1 nolu parselle çevrili olan, zeytinlik nitetiği taşıyan, davacı Cem Yıldırım tarafından imar ve ihya edilerek kullanılan, sınırları keşfen belirlenecek olan tapulama harici taşınmazın adı geçen davacı adına TESCİLİ talep edilmiş olmakla bu talep TMK.nun 713/1 maddesi gereğince İLANEN TEBLİĞ olunur.26/02/2026