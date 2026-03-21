T.C. HATAY 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dava konusu Hatay ili , Defne İlçesi , Nahırlı Mah 27 Ada 426 Parsel sayılı taşınmazın tamamının malikleri SULEYMAN:YUSUF oğlu ile FERİDE:SALİH MAHMUD ÇAPAR kızı adlarına kayıtlı Bakiye veresesi mirasçılarının kimler olduğu, yaşayıp yaşamadıklarının bilinmediği, taşınmaz ile ilgili uzun yıllardan beri işlem görmediği, bu nedenle söz konusu taşınmazda hak iddia edenlerin iş bu ilan tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde mahkememize başvurmaları, aksi taktirde söz konusu taşınmazda adı geçenlerin payınının temsil ve idaresi için 3561 sayılı yasa gereğince Hatay Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün kayyım tayin edileceği ilan olunur. 17/02/2026