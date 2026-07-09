T.C. HATAY 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizde açılan Kayyımlık (Kayyım Atanması (C. Savcısı / Mahkeme Tarafından İhbarla Açılan)) davasının yapılan yargılamasında;

Hatay İli, Defne İlçesi, Hancağız Mahallesi, 118 Ada 2 Parsel numaralı maliki Davuk Düvek oğlu Salaman Salaman'ın Bakiye Veresesinin sağ olup olmadığı ve mirasçıları tespit edilemediğinden 3561 sayılı kanun gereğince bu kişilere ait hisselerin temsil ve idaresi için kayyım atandığı, tapu maliklerinin ve mirasçılarının kim olduklarına ulaşılamadığını, Hatay İli, Defne İlçesi, Hancağız Mahallesi, 118 Ada 2 Parsel numaralı taşınmazın malikinin hissesinin temsil ve idaresi için Hatay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürünün kayyım olarak tayinine karar verilmesi talep edildiğinden, buna ilişkin davanın duruşması 12.01.2027 günü saat 09:30'da Hatay 5. Sulh Hukuk mahkemesi duruşma salonunda 2026/207 Esas sayılı dosya ile yapılacaktır,

Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.