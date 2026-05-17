T.C. HATAY 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

C.SAV.ESAS NO : 2022/3276

SANIK : CEMAL CEBİR, HALİL ve CİHAN oğlu, 01/01/1984 LAZKİYE doğumlu,

SUÇ : Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak

SUÇ TARİHİ : 2021

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 191/1

VERİLEN CEZA MİKTARI : Mahkemenin Durması

KARAR TARİHİ : 18/01/2026

Yukarıda kimliği yazılı Sanığın bildirdiği adreslerine yapılan tebligatların iade edilmesi, sanığın bildirdiği telefonun kullanıma kapalı olması, sanığın sistemde mevcut mernis adresine yapılan tebligatın deprem nedeniyle yıkılmış veya hasarlı olduğundan kullanım dışı olduğu , kolluk görevlilerince yapılan adres araştırmaları sonucu 25/02/2026 tarihinde Gaziantep Karkamış Kara Hudut Kapısından çıkış yaptığı, Yurt dışı adresinin tespit edilemediği, bu sebeplerle normal tebligatın imkansız olduğu anlaşılmakla 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28, 29. Ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK 268. Maddesi uyarınca 2 hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine sözlü beyanda bulunularak tutanağa bağlanmak ya da aynı sürede ve şekilde başka yer Asliye Ceza Mahkemesine müracaat etmek suretiyle, sanığın cezaevinde bulunması durumunda CMK'nın 263. Maddesi gereği tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta dilekçe vererek, Adana Bölge Adliye mahkemesi'ne İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere, süresi içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ihtar olunur. 14.05.2026