T.C. HATAY 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI : ŞARK NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ş.Osman Durmaz C. N.Civelek İphanı D.B No:25/ Defne Hatay

DURUŞMA GÜNÜ: 09/09/2026 günü saat: 11:15

Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan davanın dava dilekçesinde özetle,

Ali Civan'ın 31 ABP 408 plakalı aracın 35 GZ 130 plakalı araca arkadan çarpması ve çarpmanın etkisi ile 45 RA 3368 , 45 L 2289, 33 BRH 23 ve 35 AGU 090 plakalı araçların birbirine çarpması neticesinde çok araçlı ölümlü ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiğini, ekspertiz incelemesi sonucunda 31 ABP 408 plakalı davalı araç sürücüsü %100 kusurlu olduğu Kaza Tespit Tutanağında görüldüğü, zarara neden olan davalılardan bu zarar sonucunda ödenen hasar tazminatının tahsil edilmesi gerektiği, davalıların mal varlığı üzerinde alacak miktarını karşılayacak ölçüde ihtiyati haciz konulmasını, Hatay İcra Dairesi 2022/ 52669 dosyasında icra takibine yapılan haksız itirazın iptalini, davalı aleyhine %20'den az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesini, harç, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Tüm araştırmalara rağmen ulaşılamadığından Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddesi gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, yukarıda özeti bulunan dava dilekçesine karşı "iki hafta içerisinde cevap dilekçesinin sunulması gerektiği aksi halde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, ayrıca yukarıda belirtilen ön inceleme duruşması gün ve saatinde duruşmada hazır bulunmadığınız takdirde, tarafların hiçbirinin duruşmaya katılmaması veya davayı takip etmemesi durumunda, davanın 150/1 maddesi uyarınca işlemden kaldırılacağı, karşı taraf davayı takip ettiği takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam olunacağı, sulh için gerekli hazırlığın yapılması, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmaları, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği ihtaren bildirilir" ihtarıyla birlikte davalı Şark Nakliyat Ticaret Limited Şirketi'ne tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.