T.C. HATAY İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/13040 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Hatay İl, Antakya İlçe, KUZEYTEPE Mahalle/Köy, Kuzeytepe Mevkii, 2432 Ada, 3 Parsel taşınmaz Kuzeytepe Mahallesi, 2619. Sokak üzerinde bulunan taşınmaz çevre yoluna 1 km mesafede, Antakya 5. Etap TOKİ Konutlarına 500 mt mesafededir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır, boştur ve parselin sınırları tel örgü ile çevrelenmiştir. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgilere UYAP e-satış portal üzerinden ulaşılabilir.

Adresi: Kuzeytepe Mh. 2619 Sk. No:10 yanı No:3 Karşısı Antakya/HATAY

Yüzölçümü: 424,76 m2

İmar Durumu: Var, 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında ayrık yapı nizamında, Taks:0.35, E:1.05,Yençok:3 Kat yapılaşma koşullarında konut alanına rastladığı, Taşınmazın sit alanı içerisinde bulunmadığı, Rezerv yapı alanı içerisine alınmadığı tespit edilmiştir.

Kıymeti: 4.247.600,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: kayıtlardaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 11/02/2026 - 10:35

Bitiş Tarih ve Saati: 18/02/2026 - 10:35

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 17/03/2026 - 10:35

Bitiş Tarih ve Saati: 24/03/2026 - 10:35

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.