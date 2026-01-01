Resmi İlanlar
T.C. HATAY İCRA DAİRESİ
2025/13040 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/13040 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Hatay İl, Antakya İlçe, KUZEYTEPE Mahalle/Köy, Kuzeytepe Mevkii, 2432 Ada, 3 Parsel taşınmaz Kuzeytepe Mahallesi, 2619. Sokak üzerinde bulunan taşınmaz çevre yoluna 1 km mesafede, Antakya 5. Etap TOKİ Konutlarına 500 mt mesafededir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır, boştur ve parselin sınırları tel örgü ile çevrelenmiştir. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgilere UYAP e-satış portal üzerinden ulaşılabilir.
Adresi: Kuzeytepe Mh. 2619 Sk. No:10 yanı No:3 Karşısı Antakya/HATAY
Yüzölçümü: 424,76 m2
İmar Durumu: Var, 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında ayrık yapı nizamında, Taks:0.35, E:1.05,Yençok:3 Kat yapılaşma koşullarında konut alanına rastladığı, Taşınmazın sit alanı içerisinde bulunmadığı, Rezerv yapı alanı içerisine alınmadığı tespit edilmiştir.
Kıymeti: 4.247.600,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: kayıtlardaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 11/02/2026 - 10:35
Bitiş Tarih ve Saati: 18/02/2026 - 10:35
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 17/03/2026 - 10:35
Bitiş Tarih ve Saati: 24/03/2026 - 10:35
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.