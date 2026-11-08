T.C. HATAY İCRA DAİRESİ

Müflisin Adı ve Adresi : Dfn Motorlu Araçlar Uluslararası Nakliyat Otomotiv Gıda Ticaret Limited Şirketi - Çekmece Mahallesi 23. Sokak Ahmet ATAKAN Apartman No:20 İç Kapı No: 12 Defne /Hatay.

Ticaret Sicil No : 20093 - Hatay Ticaret Sicil Müdürlüğü

Mersis No / Vergi Kimlik Numarası: 0295104681800001 - 2951046818

Yukarıda isim ve ünvanı yazılı şirketin; İskenderun Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 01/10/2026 tarih, 2025/835E, 2026/1278K sayılı ilamı ile, ''01/10/2026 tarih saat 13:01 itibariyle İFLASINA'' karar verilmiş olup iflas işlemleri Müdürlüğümüzün 2026/1 İflas sayılı dosyasından yürütülmektedir.

1 - Müflisten alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilandan itibaren bir ay içinde Hatay İcra Dairesine yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (senet, defter, hülasası vesaire) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri, (pek uzak yerlerde veya yabancı memleketlerde ikamet eden alacaklılar için müddet uzatılabilir.)

2 - Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halin İcra ve İflas Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği.

3 - Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflas dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,

4 - 16/12/2026 günü saat 14:00 de Hatay İcra Dairesi Satış Birimi'nde ilk toplantı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri ve aynı zamanda müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül edenlerin veya bunların vekillerinin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan olunur.