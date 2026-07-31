T.C. HAYMANA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Müteveffa Aynur Gençtürk'ün 29/06/2021 tarihde vefat ettiği, müteveffanın üzerinde çıkan eşyaların kanuni mirasçılarına teslim için açılan mahkememizin 2021/14 Tereke sayılı dosyasında mirasçı Reşit Gençtürk'e ulaşılamadığı, mahkememiz ara kararı gereği dava dilekçesi, tensip zaptı ve son duruşma zaptı ile duruşmanın 09/09/2026 günü saat:14:13'da yapılacağı, müteveffa Aynur Gençtürk'ten intikal eden terekeyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya katılmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi takdirde müteveffadan intikal eden terekeyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu, yapılacak ilan tarihini takip eden 15. günü tebliğ edilmiş sayılacağı, HMK 317. Maddesi gereği tebliğ tarihinden 2 haftalık süre içerisinde, cevap dilekçesi ile birlikte tüm delillerin açıkça ve hangi vakıanın delili olduğu da belirterek (HMK 318) bildirilebileceği ilanen tebliğ olunur.