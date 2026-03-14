Resmi İlanlar

T.C. HAYRABOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

15-03-2026 00.00

T.C. HAYRABOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/2 SATIŞ

 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, SUBAŞI Mahalle/Köy, 1.belen Mevkii, 1578 Parsel, tarla vasıflı taşınmaz.

Yüzölçümü : 44.576,14 m2

Kıymeti : 5.862.898,20 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapudaki gibidir,

 

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 13:35

Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 13:35

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 13:35

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 13:35

 

11/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#İlangovtr Basın no ILN02424332