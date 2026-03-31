T.C. HAYRABOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/12 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, KAHYA Mahalle/Köy, kumlar Mevkii, 80 Ada, 32 Parsel, tarla vasıflı taşınmaz.
Yüzölçümü : 27.047,00 m2
Kıymeti : 7.437.925,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapudaki gibidir, 5403/5578 sy.gereğince arazi toplulaştırması kapsamındadır, Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:52
Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 14:52
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 14:52
Bitiş Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 14:52
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, İLYAS Mahalle/Köy, eski hükümet Mevkii, 1167 Ada, 7 Parsel, üç dükkanı olan kargir ev vasıflı taşınmaz.
Yüzölçümü : 208,29 m2
Kıymeti : 6.100.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapudaki gibidir,
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 14:44
Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 14:44
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 14:44
Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 14:44
27/03/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.