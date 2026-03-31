T.C. HAYRABOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, KAHYA Mahalle/Köy, kumlar Mevkii, 80 Ada, 32 Parsel, tarla vasıflı taşınmaz.

Yüzölçümü : 27.047,00 m2

Kıymeti : 7.437.925,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapudaki gibidir, 5403/5578 sy.gereğince arazi toplulaştırması kapsamındadır, Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:52

Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 14:52

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 14:52

Bitiş Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 14:52

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, İLYAS Mahalle/Köy, eski hükümet Mevkii, 1167 Ada, 7 Parsel, üç dükkanı olan kargir ev vasıflı taşınmaz.

Yüzölçümü : 208,29 m2

Kıymeti : 6.100.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapudaki gibidir,

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 14:44

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 14:44

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 14:44

Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 14:44

27/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.