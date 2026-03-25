T.C. HENDEK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Sakarya Valiliği İzleme ve Koordinasyon Müdürlüğü dava dilekçesinde özetle; Mülkiyeti davalıya ait Sakarya İli, Hendek İlçesi, Uzuncaorman Köyü, Mera Mevkü, 2187 Ada, 21 Parselde kayıtlı bulunan 227,35 m2'lik Tarla vasıflı tasınmazın Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ile tapu kaydının iptaline, Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği adına tesciline karar verilmesini talep etmiş olup, Kamulaştırma davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Cem Demircanlı (Yücel ve Saadet'den olma 1978 doğumlu) tüm aramalara rağmen ulaşılamamış olması nedeni ile dahili dava dilekçesi, istinaf karar ilamı ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı Cem Demircanlı'ya dahili dava dilekçesi, istinaf karar ilamı ve tensip zaptının tebliği ile; Mahkememizin 17/02/2023 tarih, 2022/345 Esas sayılı dosyasından verilen karar Sakara Bölge Adliye Mahkemesinin 13. Hukuk Dairesi'nin 02/05/2025 tarih, 2024/1723 Esas, 2025/818 Kararı ile kaldırılmakla, yeniden yargılama yapılmak üzere Mahkememizin işbu esasına kaydedilmiş olup, 6100 sayılı HMK'nın 122. ve 127. maddeleri gereği dahili dava dilekçesi, istinaf karar ilamı ve tensip zaptının kendisine tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde 6100 sayılı HMK'nın 129. maddedeki unsurları içerir formatta dilekçe ile davaya cevaplarını, usulü itirazlarını ve delillerini, 6100 sayılı HMK'nın 126. maddesi gereği davacı sayısı kadar suretleri ile davanın açılmış olduğu mahkemeye ibraz edebileceği, davalının 122. maddenin ikinci cümlesindeki iki haftalık kesin sürede cevap ve usuli itirazlarını ibraz etmezse 6100 sayılı HMK'nın 128. maddesi gereği davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve 131. maddesi gereği cevap dilekçesi verilir de ilk itirazları bildirmezse ilk itirazlardan vazgeçmiş sayılacağı, yasal cevap süresi içinde davaya cevap vermeği ve herhangi bir delil de bildirmediği takdirde ön inceleme duruşmasında delillerini bildirmesinin mümkün olmadığı, Davalı Cem Demircanlı'ya İHTAR VE İLAN OLUNUR.

İş bu ilan yayınladığı tarihten itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.