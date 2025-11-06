T.C. HENDEK 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

MAĞDUR SANIK: MUAMMER BİÇER, Abdullah ve M. oğlu, 15/01/1982 K. D.lu

Yukarıda açıklanan mahkeme dosyasında mağdur sanık Muammer BİÇER hakkında Basit yaralama ve hakaret suçundan yapılan yargılamada karar verilmiş olmakla,

"Mağdur Sanık Muammer BİÇER'in hakaret suçundan beraatine, basit yaralama suçundan HAGB'na karar verilmiştir."

Hüküm fıkrasının 7201 sayılı Yasa'nın 31. maddesi gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde İstinaf Kanun yoluna müracaat edilmemesi halinde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 04/11/2025