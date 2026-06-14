T.C. HENDEK 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

MÜŞTEKİ: Habib Rahman RAHMETULLAH, Şebir ve Celalabad oğlu, 1999 D.lu

Yukarıda açıklanan mahkeme dosyasında yapılan yapılan yargılamada karar verilmiş olmakla,

"Sanık hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan HAGB kararı verilmiştir"

"Sanık müdafii tarafından karara karşı istinaf talebinde bulunulmuştur"

Hüküm fıkrasının 7201 sayılı Yasa'nın 31. maddesi gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde İstinaf Kanun yoluna müracaat edilmemesi halinde kararın kesinleşeceği, ayrıca istinaf başvurusuna karşı cevap hakkı bulunduğu hususu ilanen tebliğ olunur. 10/06/2026