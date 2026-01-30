T.C. HENDEK 4. ASLİYE (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA) HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Fuat ÇELİK tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılaması sonunda,

Mahkememizce yargılama sırasında ilanen tebliğ yapılmış olup yargılama sonunda davanın kabulü ile TMK 166/1 uyarınca boşanmanıza ve yargılama giderlerinin tarafınıza yüklenmesine karar verilmiş olup, tebligata elverişli adresinizin tespit edilememesi nedeniyle gerekçeli kararın da ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Gerekçeli karara karşı Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf kanun yoluna başvurma süreniz iki haftadır.

İstinaf kanun yoluna başvurmadığınız takdirde kararın kesinleşeceği hususu gerekçeli karar yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 28/01/2026