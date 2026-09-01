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T.C. HİLVAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

02-09-2026 00.00
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T.C. HİLVAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

İ L A N

 

ESAS NO : 2026/211 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle ŞANLIURFA ili, HİLVAN ilçesi, gölcük mah/köy ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

S.NoPafta No:Ada No:Parsel No:Yüzölçümü:Cinsi:Mevkii:Dayanağı:Krokisi:
1 16910 GYRMN01   
Davacı Adı Soyadı:Davalı Adı SoyadıDava:
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİAYFER BADILLIKamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil)

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02537842