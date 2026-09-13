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T.C. HİLVAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

14-09-2026 00.00
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T.C. HİLVAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

 

ESAS NO: 2025/644 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle ŞANLIURFA ili, HİLVAN ilçesi, ustahasan mah/köy ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

 

S.NoPafta No:Ada No:Parsel No:Yüzölçümü:Cinsi:Mevkii:Dayanağı:Krokisi:
1 1243 GYRMN01   

Davacı Adı Soyadı: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKET

Davalı Adı Soyadı: YILMAZ ÜÇEŞ

Dava: Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil)

 

 

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02546028