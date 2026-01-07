T.C. HOPA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

MAĞDUR SANIK: ENGİN SARI, Ahmet ve Emine oğlu, 29/05/1985 Çayeli doğumlu, 27302379474 TC. Kimlik numaralı mağdur sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 17/06/2022 tarihli ilamında özetle;

A)Mağdur sanığın duruşmadaki iyi hali, daha önce suç işlememiş olması, cezanın mağdur sanığın geleceği üzerindeki olası etkisi göz önüne alınarak verilen cezada 5237 sayılı TCK’nun 62/1 maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapılarak 1 YIL 6 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Mağdur sanığın soruşturma aşamasında 01/04/2010-02/04/2010 tarihleri arası gözaltında kaldığı 1 günlük sürenin 5237 Sayılı TCK'nun 63. maddesi gereğince hükmolunan sonuç 1 yıl 6 ay 22 gün HAPİS CEZASINDAN MAHSUBUNA,

B)-Mağdur sanığın duruşma tutanaklarına yansıyan olumsuz davranışının bulunmaması, cezanın mağdur sanığın geleceği üzerindeki etkisi göz önüne alınarak verilen cezada 5237 sayılı TCK’nun 62/1 maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapılarak 10 AY HAPİS CEZASİ VE 25 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5237 Sayılı TCK’nun 52/2 maddesi uyarınca mağdur sanığın ekonomik durumu ve diğer şahsi halleri göz önüne alınarak bir gün karşılığı takdiren 20,00 TL esas alınmak suretiyle mağdur sanığın 25 gün adli para cezası karşılığı toplam 500,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA (doğrudan hükmedilen adli para cezası),

Mağdur sanığın soruşturma aşamasında 01/04/2010-02/04/2010 tarihleri arası gözaltında kaldığı 1 günlük sürenin 5237 Sayılı TCK'nun 63. maddesi gereğince hükmolunan sonuç 10 ay HAPİS CEZASINDAN MAHSUBUNA,

TCK'nun 53. maddesinin 2 ve 3. fıkralarındaki koşullara uygun olarak, sanık hakkında anılan Kanun maddesinin 1. fıkrasının (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerinin uygulanmasına,

Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde istinaf yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilan olunur. 01/10/2025